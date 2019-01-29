Сельский картель? 85% контрактов исполкома из Татарии отошли одной фирме

Пестречинский район, Татария, , 04:00 — REGNUM Комиссия антимонопольной службы Татарии возбудила дело в отношении исполкома Богородского сельского поселения Пестречинского района республики и ООО «Акваснаб», которая выполняет в поселении «более 85% всех муниципальных контрактов, том числе проведение грейдирования дорог, благоустройства территории, а также работ по ремонту памятников, системы водоснабжения». При этом данные владельца и директора ООО совпадают с данными бывшего главы исполкома, который в 2013 году проходил фигурантом уголовного дела. 12 февраля 2019 года комиссия УФАС по РТ даст оценку действиям властей и фирмы на предмет антиконкурентного соглашения, но ведомство уже усмотрело дробление контрактов и признаки злоупотребления одной из норм закона о контрактной системе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В УФАС по республике в начале декабря 2018 года из управления главы Татарии по вопросам антикоррупционной политики поступили сведения о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны исполкома Богородского сельского поселения Пестречинского района.

В результате проверки выяснилось, что ведомство в январе-марте 2018 года заключило с ООО «Акваснаб» шесть договоров на содержание дорог, стоимость контрактов при этом варьировалась от 42,5 тыс. рублей до 97,5 тыс. рублей, то есть не превышала 100 тыс. рублей. Тогда же выяснилось, что данная компания в сельском поселении выполняет «более 85% всех муниципальных контрактов, том числе проведение грейдирования дорог, благоустройства территории, а также работ по ремонту памятников, системы водоснабжения».

Анализ договоров, проведённый антимонопольным ведомством, выявил, что они «явно свидетельствуют об злоупотребление пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, путем заключения за короткий промежуток времени договоров на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, предметом которых являлся идентичный предмет, что нарушает принцип обеспечения конкуренции». При этом действия носят системный характер, а соглашения на сумму до 100 тыс. рублей «явно свидетельствуют об искусственном дроблении предмета договора в результате совместных действий участников антиконкурентного соглашения».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Акваснаб» учреждено 16 января 2014 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор и единственный владелец — Александр Афанасьев. Среднесписочная численность работников — четыре человека, основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Афанасьев ранее выступал учредителем ещё двух юрлиц, которые на сегодня ликвидированы. Это ООО «Богородск» (деятельность ресторанов и кафе, создано в июне 2008 года, ликвидировано спустя два года) и ООО «Авторитет», созданное в январе 2017 года, ликвидированное в январе 2019 года. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Напомним, в Богородском сельском поселении в 2013 году бывший глава исполкома поселения, бывший депутат, чьи данные совпадают с данными главы «Акваснаба», стал фигурантом уголовного дела сразу по трём статья — мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог. Следствие тогда сообщало, что в августе 2012 года Александр Афанасьев выдал знакомым фиктивные выписки из похозяйственной книги поселения, в которых указывалось, что все трое имеют участки в селе Гильдеево площадью 5 тыс. кв. метров. Позднее наделы были отчуждены знакомыми Афанасьева, но, по сообщению следствия, «фактически участком владел и распоряжался подозреваемый». Следователи сообщили, что «вину мужчина полностью признал».