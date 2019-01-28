В Конгрессе посчитали, во сколько «шатдаун» обошелся экономике США

Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Бюджетное управление Конгресса США (CBO) провело оценку ущерба экономике страны от закрытия правительства, 28 января передает агентство Reuters.

Согласно подсчету CBO, общий ущерб американской экономике за пять недель «шатдауна» составил около $11 млрд. Однако $8 млрд из них «будут возвращены» после нормализации работы правительства и выплаты зарплат госслужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент США Дональд Трамп объявил о конце «шатдауна», длившегося с конца декабря из-за разногласий по бюджету в Конгрессе. С 28 января все правительственные учреждения США работают в штатном режиме.

Читайте также: «Шатдаун» завершен: правительство США работает в штатном режиме