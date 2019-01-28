На «Оздоровление Волги» в Марий Эл направят 2 млрд рублей

Йошкар-Ола, , 22:38 — REGNUM В рамках национального проекта «Экология» в Марий Эл будут реализованы мероприятия двух региональных программ «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» будут реализованы в период с 2019 по 2024 год. Планируется провести реконструкцию очистных сооружений канализации, осуществляющих сбросы в пойму Волги, в том числе с применением наилучших доступных технологий. Финансирование проекта в течение пяти лет составит 2 млрд рублей.

По словам главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл Михаила Леонтьева, планируется реконструкция и строительство пяти объектов — реконструкция биологических очистных сооружений канализации Волжска и Козьмодемьянска, а также строительство очистных сооружений в деревне по реке Ноля Мари-Турекского района и строительство двух объектов в Оршанском районе: очистных канализационных сооружений в деревне Малая Каракша и селе Табашино.

В рамках проекта «Чистая вода» доля населения, которое обеспечено чистой питьевой водой будут увеличена с нынешних 90% до 94%. Объекты, которые включат в региональную программу, будет определены по итогам инвентаризации. Минстрой региона подготовил примерный перечень объектов, которые требуют модернизации. В том числе, в 2019 году планируется начать строительство водопровода в поселке Килемары.

Напомним, по оценкам Минприроды РФ, негативное воздействие на окружающую среду в акватории Волги оказывают более 230 объектов. Инвентаризация объектов вдоль береговой линии Волги была проведена в 17 регионах России. Установлено, что на протяжении реки находятся 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда. Всего из 17 субъектов не имеют затонувших объектов лишь Костромская, Тверская и Ярославская области.

Работы по восстановлению экологической обстановки на Волге ведутся Минприроды России с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России». C 2019 года начнется переформирование приоритетного проекта в федеральный — «Оздоровление Волги», который является одним из одиннадцати направлений национального проекта «Экология». Для реализации проекта будет направлено свыше 220 млрд рублей, в том числе почти 50 млрд рублей из внебюджетных источников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минстроя РФ, в России на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года будет выделено 140 млрд рублей, из которых 85,6 млрд рублей — средства федерального бюджета. Общий объем федеральных субсидий регионов — участников проекта в текущем году составит 15,5 млрд рублей.

Общая сумма на реализацию проекта «Чистая вода» составляет 245 млрд рублей, из них 147 млрд рублей — средства федерального бюджета. На 2019 год предусмотрено 5 млрд рублей.