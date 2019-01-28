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Нефть падает в цене: Brent — на 3%, WTI — на 4%

Экономика

Падение нефтяных цен за день является самым крупным с декабря 2018 года

Нефть падает в цене: Brent — на 3%, WTI — на 4%
Иллюстрация: Shminhe.com
Нефть

Лондон, 28 января 2019, 22:42 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают падать — с начала торгов Brent подешевела на 3,2%, WTI потеряла 4% стоимости, 28 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту Brent потеряла в цене $1,94 (3,2%) и оценивается в $59,70 за баррель. Нефть WTI подешевела на $2,12 (4%), до $51,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, толчком к снижению нефтяных цен 28 января стала информация о росте добычи в Соединенных Штатах. Падение нефтяных цен за день является самым крупным с декабря 2018 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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