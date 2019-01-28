Систему раздельного сбора мусора внедрят по всей Мордовии к 2020 году

Саранск, , 21:42 — REGNUM Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Мордовии — компания «Ремондис Саранск» — планирует внедрить систему раздельного сбора мусора во всех районах региона к 2020 году, сообщила журналистам гендиректор компании Светлана Бигессе.

«В районах республики мы начали работать с мая 2018 года, сейчас в трех населенных пунктах в Ковылкинском, Краснослободском и Лямбирском районах есть тестовые контейнеры для раздельного сбора отходов. До конца 2019 года мы постараемся установить их в половине районов Мордовии, в крупных населенных пунктах, а в течение следующего года планируем охватить все 22 района республики», — цитирует слова Светланы Бигессе ТАСС.

По ее словам, раздельный сбор отходов широко практикуется в Саранске.

«В Саранске мы с 2012 года начали поэтапно внедрять систему раздельного сбора отходов. На сегодняшний день практически на всех площадках у многоквартирных домов установлены евроконтейнеры для раздельного сбора отходов упаковки — пластиковых бутылок и канистр, упаковки из картона, пленки. Всего таких контейнеров около 850», — добавила гендиректор компании.

Она также заметила, что отходы чистой упаковки со всех контейнерных площадок города направляются на линию прессования, а после этого — на крупные перерабатывающие предприятия.

«Основной объем макулатуры — картон — мы отправляем на бумажную фабрику в Пензе. Отходы полимеров — пленку, бутылки — отправляем на крупные заводы в Московской и Нижегородской областях», — пояснила Светлана Бигессе.

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