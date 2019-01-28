Парламенты России и Украины могут завершить войну в Донбассе — эксперт

Киев, , 21:29 — REGNUM Если парламенты Украины и России ратифицируют новый план ОБСЕ по урегулированию конфликта в Донбассе, это создаст реальные предпосылки для завершения войны. Об этом 28 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Сначала должна быть политическая воля, чтобы парламенты ратифицировали. Если они ратифицируют, будут все условия, чтобы реализовывать эти идеи… Если это произойдет, это станет огромным прорывом… Если создадутся предпосылки, мы выходим на реальный путь для урегулирования конфликта», — сказал Грищенко.

По его словам, отдельные пункты нового плана ранее обсуждались на разных уровнях и в разных форматах.

«Элементы предложенного нам плана уже продолжительное время обсуждались на разных уровнях, в разных форматах. Практически ничего нового тут нет. Хотя очень важно, что это предложено именно в таком измерении. Предложено не просто согласиться на какую-то формулу, но и утвердить её через ратификацию парламентами. Насколько это реально? Это опять-таки большой вопрос», — добавил Грищенко.

Он также отметил важную роль Кремля в реализации нового мирного плана.

«Важно то, что это вышло в публичную плоскость. Если это обсуждалось ранее, то мы не видим движения по имплементации того, что было предложено. Публичное измерение позволяет хоть каким-то образом оказывать давление, чтобы продвигаться в том направлении. Там одни позитивы. Это было собрано из разных источников, скомпоновано, и это одна из наиболее лучших возможных позиций с точки зрения того, что можно реализовывать, если будет политическая воля, в первую очередь со стороны России», — подытожил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик предложил «нормандской четверке» утвердить новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Он должен заменить Минские договоренности, которые не выполняются сторонами. Об особенностях нового плана Сайдик рассказал в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

В частности, концепт предусматривает ввод в отдельные регионы Донбасса совместной миссии миротворцев ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

«В течение последних лет мы увидели, что в Минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента — проведения местных выборов — требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ задача оценивать избирательный процесс, а поэтому она не может организовывать выборы. К тому же добавляется аспект безопасности», — сказал Сайдик.

Он сообщил, что новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. По его словам, новый план урегулирования должен быть поддержан парламентами России и Украины.

«Минские договоренности не ратифицировали ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами», — заявил Сайдик.