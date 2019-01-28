Возвращение транзита из Прибалтики: Ленобласть наращивает портовые мощности

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 20:46 — REGNUM Компания «Лукойл» заявила о заинтересованности в строительстве сухогрузного терминала по перевалке кокса, угля и окатышей в Ленобласти. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в пресс-службе региона.

Создание терминала прошло обсуждение в ходе встречи главы региона Александра Дрозденко и президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова. Ожидается, что на первом этапе реализации проекта — к 2021 году — грузооборот терминала «СПК Высоцк» составит до 7 млн тонн в год, а по окончании строительства показатель будет равен 15 млн тонн.

«Создание современного перевалочного комплекса обеспечит дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Ленинградской области и Северо-Запада в целом. Уже сегодня в стране отмечается дефицит мощности перевалки угля и нефтяного кокса при поставках на экспорт. Кроме того, «Высоцк» уже оснащен необходимой инфраструктурой, что позволит инвестору реализовать проект, оптимизируя затраты», — заявил Александр Дрозденко.

Сейчас спрос на перевалку угля в российских гаванях находится на довольно высоком уровне, и отечественные терминалы уже сейчас работают на пределе. Это касается как Дальнего Востока, так и Северо-Запада. ПАО «Лукойл» стало уже не первой компанией, которая думает о создании нового комплекса по перевалке угля в Ленобласти. Еще в прошлом году стало известно, что ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» прорабатывается проект создания нового угольного терминала. Однако ряд экспертов считает, что уже в ближайшие годы ажиотаж в отношении угля спадёт и данный груз, особенно в условиях борьбы за чистые источники энергии, утратит свою популярность.

Даже при позитивном сценарии и сохранении спроса на уголь сегодня поставки данного груза за рубеж затруднены не только из-за проблем портовой инфраструктуры. В связи с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка», РЖД сможет увеличить объемы поставок угля на экспорт в этом году по ключевым направлениям лишь на 1−2%. В восточном направлении монополист сможет нарастить объемы перевозки угля на 1,2%, в северо-западном — 1,9%, в южном — 1,5%.

В целом все проекты создания новых портовых мощностей на Северо-Западе России связаны с заявленной ранее идеей о переводе российских грузов из портов Прибалтики на собственные. В связи с этим до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из Латвии, Литвы и Эстонии.

Это касается как раз угля, а также контейнеров и химических удобрений, которые пока что (в отличие, например, от нефти и нефтепродуктов) по-прежнему проходят через порты соседних стран.

Как на прошлой неделе сообщало ИА REGNUM, под строительство нового порта для перевалки химических удобрений в Ленобласти будут рассмотрены две площадки в устье реки Луги, а также в портах Приморск, Высоцк и Выборг.

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