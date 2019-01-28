Цены на нефть за сутки упали на 3-4%

Москва, , 20:36 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые за последние две недели опустилась ниже отметки в $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов 28 января.

На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 3,44% — до $59,47 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $60 за баррель 15 января.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов дешевели на 4,23% — до $51,42 за баррель.

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