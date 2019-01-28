Нефть снова опустилась до $60 за баррель

Лондон, , 20:26 — REGNUM Мировые цены на нефть падают в ответ на сообщения об увеличении добычи в США, 28 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на $1,49 (-2,5%), до $60,15 за баррель. Нефть WTI потеряла в цене $1,71 и оценивается в $51,98 за баррель.

Для марки Brent однодневное падение является самым крупным с декабря 2018 года — после падения конца прошлого года нефть в основном набирала цену.

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