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Профицит в 2 млрд: исполнение консолидированного бюджета в Чувашии за год

Экономика

Итоги

Профицит в 2 млрд: исполнение консолидированного бюджета в Чувашии за год
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Чебоксары, 28 января 2019, 20:13 — REGNUM  В 2018 году консолидированный бюджет Чувашии вырос на 12,2% и достиг почти 57,8 млрд рублей. Расходы составили 55,8 млрд рублей, профицит — 1,98 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные минфина республики.

По информации министерства финансов, в 2018 году в консолидированный бюджет региона поступило 57 790,5 млн рублей, что на 12,2% выше уровня 2017 года. В том числе собственные доходы выросли на 9,8% и достигли 37 876,9 млн рублей. Израсходовано 55 807,7 млн рублей. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 982,8 млн рублей.

Республиканский бюджет Чувашии за 2018 год исполнен по доходам в объеме 49 705,6 млн рублей. Это на 13% больше, чем было по итогам 2017 года. Из них налоговые и неналоговые доходы возросли на 11,4% — до 29 758,4 млн рублей. Расходы исполнены в сумме 48 424,4 млн рублей, профицит — 1 281,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января на заседании правительства одобрено первое уточнение республиканской казны на 2019 год. Доходы республиканской казны увеличиваются в целом на 6880,4 млн рублей и оцениваются в объеме 54 295,6 млн рублей, что на 9,2% больше уровня 2018 года. Расходы одобрены на уровне 54 652,4 млн рублей, что на 8395,1 млн рублей (или на 12,9%) больше к уровню 2018 года.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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