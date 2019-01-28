В тамбовскую ТОСЭР «Котовск» зашли ещё два резидента

Тамбов, , 19:29 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 28 января, на основании решения наблюдательного совета ТОСЭР «Котовск» подписаны соглашения с двумя новыми резидентами. Ими стали ООО «Котовский завод пластмасс» и ООО «Вентех», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Решение о заключении соглашения с двумя новыми резидентами было принято в январе на заседании наблюдательного совета ТОСЭР «Котовск». Общая сумма ожидаемых инвестиций превышает 215 млн рублей. Инвесторы обещают создать не менее 50 рабочих мест.

ООО «Котовский завод пластмасс» будет заниматься выпуском строительного полимерного полотна. ООО «Вентех» планирует наладить выпуск взрывозащищенных кондиционеров, предназначенных для работы в сложных производственных условиях.

Теперь на территории опережающего развития «Котовск» будут работать четыре резидента. Здесь имеются ресурсы моногорода, площадка и коммунальная инфраструктура лакокрасочного предприятия, а также возможности индустриального парка.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что статус ТОСЭР не только дает определенные преимущества и определяет перспективы развития моногорода Котовска, но и накладывает определенные обязательства и на муниципалитет, и на регион.

«Теперь стоит не менее важная задача — развивать эту территорию, привлекать резидентов, поддерживать малый и средний бизнес, предоставлять преферентные условия для комфортного ведения предпринимательской деятельности. Сегодня есть большой спрос на участие в ТОСЭР «Котовск», — считает Александр Никитин.

При этом региональные власти выдвигают определенные требования к потенциальным резидентам, касающиеся создания рабочих мест, уровня заработной платы и объемов инвестиций, которые являются обоснованными экономическими барьерами, призывающими потенциальных инвесторов не только к экономической, но и социальной ответственности.

«Наша главная задача — развитие и поддержка инновационно ёмких предприятий, с высокой производительностью труда и значительной добавленной стоимостью продукции вне зависимости от отрасли. За такими предприятиями — будущее, это драйвер развития региона, и мы всячески будем поддерживать инвесторов с такими проектами», — заявлял ранее первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов.