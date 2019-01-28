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Нужно большое золота: В Киргизии поднимают порог госдолга до 70% ВВП

Экономика

Парламент вплотную занялся этим вопросом

Бишкек, 28 января 2019, 18:48 — REGNUM  Комитет по бюджету и финансам парламента Киргизии одобрил инициированный правительством и депутатом Марленом Маматалиевым проект закона, предусматривающего повышение порогового уровня государственного долга до 70% ВВП. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

Также законопроектом предлагается прописать в Бюджетном кодексе республики пункт о том, что дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% от валового внутреннего продукта страны.

Отвечая на вопросы депутатов по инициативе правительства об изменении уровня госдолга, министр финансов Бактыгуль Жээнбаева выразила мнение, что сейчас предложенный кабинетом министров показатель в 70% является оптимальным.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 30 ноября 2018 года государственный долг Киргизии превысил $4 млрд 477,4 млн (более 295,1 млрд рублей по текущему курсу) или 56% ВВП. Таким образом, на каждого киргизстанца приходится по по $711 (около 47 тысяч рублей) госдолга.

Отметим, что в настоящее время законодательство Киргизии предусматривает предельное значение госдолга к объему ВВП на уровне 60%. Если этот показатель будет превышен, то правительству будет запрещено брать кредиты у других стран и международных финансовых организаций.

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Внешний долг Киргизии
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