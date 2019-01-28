В Таджикистане не решаются повысить цену на сим-карты

Душанбе, , 18:44 — REGNUM Остается открытым вопрос о повышении стоимости сим-карт в Таджикистане. Об этом сегодня, 28 января, сообщил первый заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхомджон Атоев на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, этим вопросом продолжает заниматься специальная комиссия. Кроме того, Атоев не назвал каких-либо сроков, когда работа комиссии будет завершена. И если будет принято решение о каких-либо изменениях, население об этом оповестят.

Напомним, что летом 2018 года в Таджикистане некоторые госведомства инициировали повышение стоимости сим-карт всех операторов, представленных на рынке мобильной связи в Таджикистане до 250 сомони, что на сегодня эквивалентно 1747 рублям. Инициаторы объяснили тогда свое предложение попыткой укрепления безопасности. Якобы таким образом удастся не только повысить ответственность граждан, но и осложнить деятельность преступных элементов и воспрепятствовать террористической деятельности. Правда, каким образом незначительное для международного терроризма подорожание может чем-то помешать его деятельности, до сих пор не ясно.

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Однако для многих рядовых граждан объявленная цена — неподъемная. В итоге у офисов мобильных компаний выросли грандиозные очереди желающих обзавестись сим-картами впрок, пока те не подорожали. Среди населения зрело недовольство. Тогда в ситуацию вмешался президент страны Эмомали Рахмон, распорядившись перенести срок вступления в силу новых тарифов до 1 января 2018 года. Он также поручил своей дочери Озоде Рахмон, которая возглавляет аппарат президента, изучить этот вопрос и вынести свои предложения.

В итоге на сегодня сбывается прогноз автора ИА REGNUM, сделанный в конце августа 2018 года: «И что-то подсказывает, что и 1 января повышения цен не произойдет. У Рахмона сейчас другая задача — удержаться в кресле до 2020 года, на который запланированы очередные выборы главы государства, где баллотироваться уже сможет глава столицы и по совместительству сын президента — Рустам Эмомали. Не зря ведь «Лидер нации» для сына Конституцию переписывал».