В обрабатывающей промышленности Южной Кореи стали использовать больше риса

Сеул, , 18:52 — REGNUM Количество используемого риса на предприятиях по приготовлению обедов на вынос увеличивается пятый год подряд, сообщает YTN. Согласно отчету о потреблении зерна в 2018 году, предоставленным Статистической службой Республики Корея, количество риса, который используют в качестве сырья в обрабатывающей промышленности в 2018 году составило 755 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

В частности это касается предприятий, которые готовят обеды на вынос и уже готовые к употреблению продукты. Количество используемого риса в данной сфере увеличилось на 29% до 147 тыс. тонн. Данный показатель увеличивается пятый год подряд.

Однако, количество риса, потребляемого одной семьей в течении года, составил 61 кг, что на 1,3% меньше, чем в 2017 году. Обрабатывающая промышленность — отрасль промышленности, в качестве сырья в которой используются продукты сельского хозяйства или добытые добывающей промышленностью. Обрабатывающая промышленность производит как средства производства, так и предметы потребления.