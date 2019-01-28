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Фондовый рынок США рухнул на 1,5% из-за Nvidia и Caterpillar

Экономика

Акции Caterpillar рухнули на 8,1%, акции Nvidia — на 16%

Нью-Йорк, США, 28 января 2019, 19:02 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США рухнули на 1,3 — 1,7% после крупного падения курса акций Nvidia и Caterpillar, 28 января передает агентство Reuters.

Через час после открытия Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 371,95 пункта (1,50%), до 24 365,25 пункта, индекс S&P 500 снизился на 34,96 пункта (1,31%), до 2629,80 пункта, индекс Nasdaq снизился на 123,76 пункта (1,73%), на 7 041,11 пункта.

Толчком к резкому падению стало обрушение котировок крупнейшего в мире производителя строительной техники Caterpillar на 8,1%, а также падение курса акций производителя микроэлектроники Nvidia на 16%.

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