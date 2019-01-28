Понедельник, 28 Января 2019 года
18:35:11 МСК

Бывший министр торговли Республики Корея посетит США

Экономика

Бывший министр планирует встретиться с ключевыми должностными лицами США и представителями Конгресса

Сеул, 28 января 2019, 18:35 — REGNUM  Бывший министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и Чрезвычайный и Полномочный посол ООН в Республики Корея Ким Хён Джон посетит США в преддверии публикации доклада о введении пошлин, сообщает YTN.

По сообщениям Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, Ким Хён Джон посетит Соединенные Штаты Америки 29 января и пробудет там до 6 февраля. Во время своего визита Чрезвычайный и Полномочный посол ООН в Республики Корея планирует встретиться с ключевыми должностными лицами США и представителями Конгресса.

Известно, что 17 февраля администрация Трампа опубликует доклад о введении дополнительных 25% пошлин на импортные автомобили и автозапчасти согласно 232 статье закона «О расширении торговли». Пошлины могут коснуться и южнокорейских автомобилей, поставляемых на американский рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: США могут повысить пошлины на импорт автомобилей из Южной Кореи — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить