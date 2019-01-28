Бывший министр торговли Республики Корея посетит США

Сеул, , 18:35 — REGNUM Бывший министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и Чрезвычайный и Полномочный посол ООН в Республики Корея Ким Хён Джон посетит США в преддверии публикации доклада о введении пошлин, сообщает YTN.

По сообщениям Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, Ким Хён Джон посетит Соединенные Штаты Америки 29 января и пробудет там до 6 февраля. Во время своего визита Чрезвычайный и Полномочный посол ООН в Республики Корея планирует встретиться с ключевыми должностными лицами США и представителями Конгресса.

Известно, что 17 февраля администрация Трампа опубликует доклад о введении дополнительных 25% пошлин на импортные автомобили и автозапчасти согласно 232 статье закона «О расширении торговли». Пошлины могут коснуться и южнокорейских автомобилей, поставляемых на американский рынок.

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