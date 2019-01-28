Энергетики Прибалтики пророчат постоянный рост цен

Рига, , 18:16 — REGNUM Ни в 2019, ни в 2020 году цены на электричество в Латвии не вернуться на тот же уровень, на котором они были в 2017 году или раньше. Об этом заявил директор по продажам государственной энергетической компании Латвии АО «Latvenergo» Улдис Муциниек.

Такой вывод представитель АО «Latvenergo» делает исходя из анализа финансовых рынков и доступных на них инструментов. Он также отметил, что после интеграции в скандинавский рынок Латвия будет все больше ощущать значение не локальных, а региональных факторов.

Значительное влияния на цены также оказали погодные условия лета 2018 года, сообщает новостной портал vesti.lvсо ссылкой на обзор оператора системы электропередачи АО «Аугстсприегума тиклс» (АСТ). Из-за жаркого лета и незначительных осадков приток воды в реке Даугаве существенно уменьшился, что сказалось на количестве выработанной электроэнергии Даугавскими ГЭС. В сравнении с 2017 годом она снизилась на 44%

В целом в 2018 году в Латвии было произведено 6,5 млн мегаватт-часов электроэнергии, что на 11,5% меньше, чем в 2017 году. В тоже время потребление электроэнергии увеличилось почти на 2% и составило 7,4 млн МВт/ч.

Отмечается, что в случае, если тенденция жаркого и сухого лета продолжится, то в Латвии придется существенно увеличивать мощность генерации электроэнергии за счет других источников, так как с помощью гидроэлектростанций она не сможет получать достаточно электричества. Все это потребует дополнительных вложений и инвестиций и напрямую затронет конечных потребителей.

На данный момент цены на электричество в Латвии, по данным Евростата, уже выше, чем в соседних странах — Польше, Эстонии и Литве соответственно.

Что касается Эстонии, то там наблюдается похожая тенденция, что и в Латвии. В 2018 году производство электроэнергии сократилось на 6%, а потребление выросло на 3%, сообщает новостной портал rus.err.eе со ссылкой на пресс-службу компании Elering.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2018 года, в сравнению с аналогичным периодом в 2017, цена электроэнергии на скандинавской бирже в регионе повысилась на 49%, а в Латвии — примерно на 40%

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