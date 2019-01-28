Бизнес-омбудсмен России рассмотрит жалобу российских гидов на китайцев

Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Ассоциация содействия русско-китайскому туризму передала обращение к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой защитить интересы российских гидов и переводчиков от недобросовестной и незаконной конкуренции со стороны китайских граждан, подвизающихся на этом рынке.

Авторы обращения, которое было передано во время визита Титова в Петербург на минувшей неделе, просят бизнес-омбудсмена содействовать принятию закона, который разрешал бы работать гидами-переводчиками в РФ только граждан России, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Напомним, представители туристической отрасли еще в феврале 2018 года составили обращение президенту России Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому, в котором рассказали, что китайские предприниматели полностью контролируют рынок турпоездок из КНР в РФ. Несмотря на рост числа туристов из Китая, не происходит роста прибыли для России от увеличения турпотока из Поднебесной. С тех пор, увы, ситуация не изменилась.

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«В последние годы на рынке въездного туризма сформировались замкнутые китайские этнические теневые структуры, которые получают возможность уклоняться от декларирования основных объемов деятельности, проводить расчеты в зарубежных юрисдикциях, и избегать традиционных форм надзора и контроля. Такое положение дел не оставляет места на рынке добросовестным отечественным компаниям, лишает российских граждан, предприятия и государство соответствующих доходов», — говорится в обращении Ассоциации содействия русско-китайскому туризму.

Как утверждают обеспокоенные российские гиды, из-за этого падает качество обслуживания туристов, происходит «деградация туристских маршрутов и культурная девальвация объектов показа».

Контролировать этнически замкнутые теневые объединения китайских гидов, работающих в России, практически невозможно, считают в ассоциации, поэтому необходим закон, допускающий на этот рынок только граждан России.

Как отмечают авторы обращения, соответствующий законопроект разработан Министерством культуры РФ еще в 2016 году, однако Минэкономразвития дало на него отрицательное заключение, расценив как ограничение бизнеса.

Российские гиды-переводчики с этим не согласны. Они напоминают, что в самом Китае требование наличия гражданства КНР для гидов действует еще с 1999 года.

Тем временем в России «действующая схема позволяет китайским предпринимателям концентрировать у себя большое количество неучтенной наличности», отмечает гендиректор туркомпании «Луна» Константин Яхонтов.

«Намечаются попытки организовать собственные сельхозугодья (для обеспечения деятельности ресторанов — а там та же схема — уход от налогов, труд мигрантов), организовать деятельность юридических лиц в финансовой сфере», — предупреждает бизнесмен.

Обращение Ассоциации содействия русско-китайскому туризму принято бизнес-омбудсменом к рассмотрению.

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Как сообщило ИА REGNUM, в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга в 2018 году обещали, что одним из пунктов нового межправительственного соглашения РФ-КНР о безвизовых групповых поездках, станет обязательное присутствие российского гида-переводчика для всех китайских групп.

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