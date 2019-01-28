3203 доллара – внешний долг РФ в пересчете на каждого россиянина

Москва, , 17:55 — REGNUM На сентябрь 2018 года внешний долг России составил 28% от ВВП. Такие цифры приводит Центробанк в отчете о показателях внешней долговой устойчивости страны.

Впервые за 6 лет размер внешнего долга стал меньше экспорта. Так, долги нерезидентам составляют всего 96% от объёмов экспорта. Последний раз такой коэффициент у страны был в июне 2012 года. Сократились и расходы на погашение долгов. На сентябрь 2018 года их годовой объём составил 7% от ВВП и 25% от годового объёма экспорта. Для сравнения, годом ранее — в сентябре 2017 года — показатели составляли 10% и 40% соответственно.

Центробанк также сообщил, что международные резервы России почти в 4 раза превышают годовую сумму платежей по внешним займам. При этом внешний долг России в расчёте на душу населения составил 3203 доллара — минимальная величина аж с 2006 года.