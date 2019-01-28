Госимущество пустят с молотка по-новому

Москва, , 17:45 — REGNUM Любителям покупать изъятые государством товары могут усложнить жизнь. Продукцию ценой от 10 тыс. рублей и выше будут продавать только через электронный аукцион. Предложение разработало и опубликовало на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов Министерство экономического развития РФ.

Сейчас ценовая политика выглядит следующим образом: если стоимость обращенного в пользу государства имущества меньше 100 тыс. рублей, его продают без конкурентных процедур — напрямую лицу, которое подало заявку. Более дорогое имущество реализуют через электронный аукцион. Именно в таком порядке государство продает имущество, которое изъяло, скажем, у попавшегося на взятке чиновника.

Минэкономразвития решило немного изменить правила и предложил продавать напрямую продукцию стоимостью не выше 10 тыс. рублей. Если после снижения цены на 90% никто не заинтересуется товаром, его уничтожат. Все, что стоит дороже 10 тыс. рублей, пустят с молотка на аукционе. Таким образом, авторы поправок рассчитывают увеличить доходы с торговли конфискатом.