Россия перестанет использовать доллар на мировом рынке вооружений

Москва, , 16:59 — REGNUM В международных сделках по продаже вооружений Россия стремится к отказу от использования доллара США и к переходу к расчетам в национальных валютах, сообщил 28 января глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу НТВ.

По словам Дмитрия Шугаева, такие меры не только позволят нейтрализовать последствия санкционного давления, но и расширят возможности потенциальных заказчиков российских вооружений.

«Вопрос дедолларизации относится не только к ВТС, это проблема общая. Сегодня доллар перестал быть надежной валютой для расчетов», — сказал Дмитрий Шугаев.

По мнению главы ФСВТС, в складывающейся в мире ситуации надо искать иные методы торгового взаимодействия.

«Сегодня это переход на национальные валюты», — пояснил Шугаев, добавив, что для взаиморасчетов существует много иных методов, включая бартер.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что годовые объёмы экспорта продукции военно-промышленных предприятий России уже три года не опускаются ниже отметки в $15 млрд.

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