В Дагестане гендиректор торговой компании скрыл от налогов 8 млн рублей

Махачкала, , 16:58 — REGNUM Фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в крупном размере стал генеральный директор дагестанской торговой компании ООО «Росэкспресс». Установлено, что в 2013 году он скрыл от государства налоги в размере свыше 8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация компании. Также будет проведена финансово-экономическая экспертиза, которая определит точную сумму не уплаченных в бюджет налогов. Кроме того, следствие примет меры для возмещения причиненного государству ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правоохранительными органами Дагестана были выявлены экономические преступления на сумму более 3,15 млрд рублей. По словам замначальника республиканской полиции Дмитрия Гутыря, почти 1,6 млрд из них удалось возместить благодаря следственным мероприятиям. В сфере налоговых отношений в регионе было выявлено на 26,5% больше преступлений по сравнению с 2017 годом, в том числе в крупном и особо крупном размерах.