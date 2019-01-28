Жириновский подсчитал убытки от свержения Мадуро

Москва, , 16:49 — REGNUM Установление в Венесуэле проамериканского режима может привести к росту предложения на нефти на мировом рынке и, как следствие, к резкому снижению цен на нефть в мире, однако вероятность такого сценария невысока. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме на заседании круглого стола фракции.

«В этой стране (Венесуэле) собственных запасов нефти больше, чем в любой другой стране мира. В том числе и у нас — в два раза больше», — заявил Жириновский.

«Она рядом с Америкой — их это и интересует. Нефть сегодня — это энергия. И не столько интересует для нужд Америки, ибо сегодня Америка сама хочет экспортировать, сколько для того, чтобы регулировать цены на нефть. Сейчас если им удастся свергнуть президента Мадуро и поставить своего, он выбросит огромное количество нефти на мировой рынок, нефтяные цены опустятся, и кто пострадает? Россия», — подчеркнул он.

По его словам, Россия недополучит треть доходов от нефти при таком сценарии — порядка 1,5 трлн рублей.

«Будет ли делать Америка это? Если нефть будет дешёвая, то и Европа выиграет, и Китай! Америка борется с Китаем, и Китай получит более дешёвую нефть. Как же она будет с ним бороться? Только по России удар. Поэтому Америке тяжело. И им выгодно, чтобы нефть не продавалась венесуэльская, но был свой человек, чтобы убрать все левые режимы из-под подбрюшья Америки — боятся, что там, где левые президенты, мигранты придут в Америку и там поддержат, например, демократов», — указал лидер ЛДПР.