В Греции повышают минимальную зарплату — впервые за десятилетие

Афины , , 17:03 — REGNUM Правительство Греции готово повысить уровень минимальной заработной платы в стране, 28 января передает агентство Reuters.

«Повышение минимальной заработной платы непосредственно затронет приблизительно 600 тысяч рабочих», — сообщил журналистам заместитель министра труда Тео Фотиу.

Ожидается, что премьер-министр Алексис Ципрас объявит о повышении минимальной зарплаты в стране на ближайшем заседании кабинета министров. Уровень минимальной заработной платы не менялся в Греции почти десятилетие.

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