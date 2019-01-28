В Костромской области создана первая территория опережающего развития

Галич, Костромская область, , 16:48 — REGNUM Город Галич стал первым из двух моногородов Костромской области, получившим статус территории опережающего развития, сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующее постановление подписал сегодня, 28 января, Председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Согласно Федеральному закону такие территории создаются на 10 лет, в течение этого периода в экономику Галича обещают вложить около 9 миллиардов рублей инвестиций и создать более 750 новых рабочих мест.

«Для Костромской области это знаковое событие. Галич станет центром развития северо-западных районов области. За счет уникального льготного режима повысится инвестиционная привлекательность города, будут созданы комфортные условия для новых предприятий и развития бизнес-среды, снизится зависимость экономики Галича от градообразующего предприятия. Через кооперационные и производственные связи получит новое развитие бизнес близлежащих районов. Все это будет способствовать повышению реальных доходов населения, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни людей, станет импульсом для развития всего северо-запада региона», — отметил губернатор области Сергей Ситников.

Одним из главных инвестиционных проектов города является строительство Галичского фанерного комбината Segezha Group, являющейся дочерней компанией АФК «Система». В пресс-службе отмечают, что «это будет первый в России производитель березовой широкоформатной фанеры размером 7×13 футов». В проект планируется вложить около 8 миллиардов рублей и создать более 600 рабочих мест. Местные власти утверждают, что за период реализации проекта дополнительные налоговые доходы в бюджеты всех уровней составят свыше 3 миллиардов рублей.

В городе также хотят реализовать инвестиционные проекты в сфере туризма, пищевой промышленности, переработки древесины.

«При этом возможность развития получат не только резиденты, которые должны вести свою деятельность исключительно в границах Галича, но и сопутствующий бизнес за пределами города в близлежащих районах в рамках кооперационных и производственных связей», — сообщает пресс-служба.

Отметим, что на данный момент территории опережающего развития созданы всего в 64 моногородах России.