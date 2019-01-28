Власти Генуи сообщили о готовности к сносу остатков моста Моранди

Генуя, Италия, , 16:44 — REGNUM Снос остатков генуэзского моста Моранди начнется в промежутке с 6 по 8 февраля, заявил в понедельник, 28 января, мэр города Марко Буччи, передает Sky Tg 24.

Он добавил, что работа по разбору остатков моста уже идет, но в первые дни февраля будут снесены самые «заметные» части того, что осталось от моста.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по итогам расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, оператора данной платной трассы, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).

Осенью министры обещали разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать 150 млн евро. Обсуждался вопрос о ренационализации отрасли и об исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом на несправедливых условиях.

Окончательных решений по всем этим вопросам до сих пор не принято. Новый мост должен быть достроен в конце 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 200 млн евро.

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