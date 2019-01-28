Экспорт российских вооружений достиг объёма $15 млрд в год

Москва, , 16:35 — REGNUM Годовой объем зарубежных продаж российских вооружений достиг отметки $15 млрд, сообщил 28 января глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу НТВ.

По словам Дмитрия Шугаева, военно-промышленные предприятия России осуществляют поставки иностранным заказчикам в вышеуказанном объёме на протяжении уже трех последних лет.

Кроме того, глава ФСВТС уточнил, что большую часть этих заказов составляет авиационная техника.

Стоит отметить, что на данный момент спрос на российские вооружение и военную технику на мировом рынке не спадает.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме традиционно выгодного соотношения цены и качества, заметный дополнительный рост экспортных заявок на российское вооружение был стимулирован активным и эффективным применением продукции российского ВПК в ходе сирийского конфликта и антитеррористической операции России на территории Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Джакарта рассматривает возможности оборонного сотрудничества с Белоруссией