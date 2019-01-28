Бюджет Чувашии поправили на 6,8 млрд рублей

Чебоксары, , 16:35 — REGNUM В Чувашии корректируют региональный бюджет. Сегодня, 28 января, на заседании правительства одобрено первое уточнение республиканской казны на 2019 год. Доходы увеличиваются в целом на 6,9 млрд рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений — на 5,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в минфине Чувашии.

Доходы республиканского бюджета-2019 увеличиваются в целом на 6880,4 млн рублей и оцениваются в объеме 54 295,6 млн рублей, что на 9,2% больше уровня 2018 года. Из них 5279,5 млн рублей составляют безвозмездные поступления, в том числе из бюджетов бюджетной системы России — 3963,6 млн рублей. В целом федеральные безвозмездные поступления возрастают на 21,5% и составят 23 393,6 млн рублей (по итогам 2018 года данное увеличение составило 15,6%).

Расходы одобрены на уровне 54 652,4 млн рублей, что на 8395,1 млн рублей (или на 12,9%) больше к уровню 2018 года. Треть дополнительных средств (2907,3 млн рублей) будет направлено на объекты капитального строительства. Также значительные дополнительные средства, 2 171 млн рублей, предусматриваются в области здравоохранения, в том числе 977,3 млн рублей будет направлено на оснащение больниц, поликлиник и ФАПов новым современным оборудованием, 432,4 млн рублей — на ремонт медучреждений, почти 293 млн рублей — на реконструкцию детской инфекционной больницы по улице Гладкова.

Размер дефицита составит 356,8 млн рублей.

Государственный долг Чувашии на 1 января 2020 года прогнозируется в объёме 11 784,4 млн рублей, что составляет 39,8% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета. Соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам республиканского бюджета составляет 16%.

Отметим, что с учетом уточнения доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 62 663,4 млн рублей (108,4% к 2018 году), расходы — в размере 63 034,3 млн рублей (112,9% к 2018 году), дефицит — в сумме 370,6 млн рублей.