Индия ввела антидемпинговую пошлину на химикат из КНР

Нью-Дели, , 16:23 — REGNUM 27 января Центральный совет по косвенным налогам и таможенным пошлинам Индии ввёл антидемпинговую пошлину на химикат из Китая.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», совет ввёл повышенную пошлину на ввоз вещества пара-Фенилендиамин с целью защиты отечественного производителя от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны Китая. Ранее совет по рекомендации министерства торговли и промышленности Индии уже вводил антидемпинговые пошлины на это химическое соединение, производимое в КНР, однако срок действия той пошлины истекает в марте 2019 года.

Вещество пара-Фенилендиамин используется в процессе изготовления фотографий, а также в покраске и создании полимерных волокон.