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Индия ввела антидемпинговую пошлину на химикат из КНР

Экономика

Индия ввела повышенные пошлины на п-Фенилендиамин

Нью-Дели, 28 января 2019, 16:23 — REGNUM  27 января Центральный совет по косвенным налогам и таможенным пошлинам Индии ввёл антидемпинговую пошлину на химикат из Китая.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», совет ввёл повышенную пошлину на ввоз вещества пара-Фенилендиамин с целью защиты отечественного производителя от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны Китая. Ранее совет по рекомендации министерства торговли и промышленности Индии уже вводил антидемпинговые пошлины на это химическое соединение, производимое в КНР, однако срок действия той пошлины истекает в марте 2019 года.

Вещество пара-Фенилендиамин используется в процессе изготовления фотографий, а также в покраске и создании полимерных волокон.

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Зарубежная хроника
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