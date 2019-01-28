Исламский банк развития выделил «нефтяной кредит» Пакистану

Исламабад, , 16:18 — REGNUM Исламский банк развития (штаб-квартира в г. Джидда, Саудовская Аравия) сообщил о выделении «нефтяного кредита» Пакистану сроком на три года.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, финансовая организация выделила кредит для поставки нефти в рассрочку. Согласно плану, Пакистан будет получать партии сырой нефти из Саудовской Аравии на сумму 1,5 миллиарда долларов в течение трёх лет. Сообщается, что Пакистан уже получил первую партию на сумму 100 миллионов долларов.

Также пакистанские средства массовой информации ранее сообщили о том, что аналогичные переговоры о поставках нефти в рассрочку ведутся с ОАЭ. Абу-Даби также согласился выделить три миллиарда долларов в качестве кредита для поддержания валютных резервов Пакистана.