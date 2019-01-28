Отмена санкций – умеренный оптимизм для рубля: мнение

Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 28 января, стало известно, что США приняли решение отменить санкции, которые связаны с компаниями Олега Дерипаски. Формально это можно расценить как умеренный оптимизм для российского рынка. Однако нельзя сказать, что угроза дополнительного давления на банковский сектор страны со стороны Америки сошла на нет. Потому окончательно ситуация с компаниями Дерипаски как повод для покупки рубля не рассматривается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Из факторов риска для рубля стоит учесть, что пик налоговых выплат прошел и осталось три дня для дополнительного поступления средств. То есть поддержка для рубля уменьшается», — полагает эксперт.

Нефть 28 января на торгах попала под распродажу. Что тоже традиционно выступает одним из драйверов, который учитывают валютные спекулянты. Кроме того, появились слухи, что руководство ФРС обдумывает возможность сбавить темпы продажи облигаций из своего портфеля.

«Такой расклад, если он подтвердится, будет поводом для продаж доллара США в мире. А если на мировой арене появится перспектива продаж, тогда можно ждать, что пара USD/RUB уйдет на уровень 64, а EUR/RUB 72. 28 января вечером и завтра, 29 января, на начало торгов диапазон колебаний курса продажи доллара составит 65,65−65,95 руб., а по евро 74,70−75,25 руб.», — считает Удилов.

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