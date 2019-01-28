В России планируют стандартизировать 70 технологий цифровой промышленности

Москва, , 15:58 — REGNUM Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации Национальной технологической инициативы, в соответствии с которым в России до 2025 года будут разработаны более 70 стандартов в областях интернета вещей, промышленного интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта, кибер-физических систем и умного производства. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Отмечается, что целью нормативно-технических документов станет регулирование сквозных технологий современной цифровой промышленности. Разработка стандартов призвана снять технические барьеры при внедрении передовых разработок на территории России, а также повысить конкурентоспособность российской продукции.

«План разработан таким образом, чтобы не допустить отставания России по критически важным технологическим направлениям и обеспечить первенство в создании инженерных «правил игры», — пояснил генеральный директор РВК Александр Повалко.

По его словам, развитие рынков, которые еще не зарегулированы инструментами стандартизации, является одним из базовых принципов НТИ. В 2018 году РВК инициировала разработку более 30 национальных стандартов, среди которых есть такой, который будет утвержден в ближайшее время.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, курирующий вопросы стандартизации со стороны Минпромторга России, пояснил, что разработчики рассчитывают на активное вовлечение отечественных предприятий в процесс создания и продвижения предусмотренных планом стандартов.

Добавим, проект плана на 2018 — 2025 годы подготовили специалисты Национальной технологической инициативы «Технет» и технического комитета «Кибер-физические системы» (ТК 194). Этот комитет объединяет усилия ведущих научных и общественных организаций, предприятий, НКО в сфере разработки оборудования и программного обеспечения. Среди его участников — «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ангстрем-Т», «РУССОФТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и другие.

Читайте также: Технопром-2018: Повышается роль центров компетенций НТИ