Незаконное заключение госконтрактов на 50 млн рублей выявлено в Дагестане

Дербент, Дагестан, , 16:16 — REGNUM Управление ЖКХ дагестанского города Дербента, а также строительные компании «Монолитинвест» и «Трио» подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. В деле три эпизода, связанные с государственными контрактами на сумму свыше 51 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе УФАС России по Дагестану.

Установлено, что в июле и в августе 2017 года управление заключило с компаниями три контракта. Два из них были подписаны с ООО «Монолитинвест» по обустройству городских парков и по благоустройству дворовых территорий. Начальные максимальные цены составляли 13 млн рублей и более 17 млн рублей соответственно. Ещё один контракт был заключён с ООО «Трио» также на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму свыше 21 млн рублей.

Однако, как отмечает антимонопольная служба, подрядчики были выбраны без осуществления конкурентных способов борьбы. Рассмотрение дел назначено на 16 февраля.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре фигурантами антимонопольного дела стали министерство образования и науки Дагестана и строительная компания «Дорстрой». Причиной возбуждения дела стало несоблюдение правил определения поставщика при заключении госконтракта на ремонт школы-интерната в Бабаюртовском районе республики.