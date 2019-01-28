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Путин призвал Минсельхоз плотнее работать с регионами

Экономика

Регионы должны получать средства по мере необходимости

Москва, 28 января 2019, 15:53 — REGNUM  На реализацию мероприятий госпрограммы и развитие АПК в 2019 году предусмотрено 303,6 млрд рублей. Это на 50 млрд рублей больше, чем в 2018 году, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Патрушева, средства господдержки будут направлены в том числе на льготное кредитование — это порядка 73 млрд рублей, на поддержку экспорта продукции АПК — 39 млрд рублей, на несвязанную поддержку в области растениеводства — 11 млрд рублей.

«По мере необходимости средства и по ходу готовности регионы будут деньги получать. Нет такого, что деньги выдаются в конце года. На протяжении года средства ритмично будут доводиться до регионов», — пояснил глава Минсельхоза.

«Не затягивайте, именно это я имел в виду. Надо плотнее с регионами работать», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев дал прогнозы на урожай 2019 года. По его словам урожай зерна составит порядка 108−110 млн тонн.

Подробнее: Глава Минсельхоза РФ дал прогноз урожая зерна на 2019 год

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Сельское хозяйство
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