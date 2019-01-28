К 15 февраля в Танзании будут произведены все выплаты за кешью — СМИ

Додома, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива постановил, что все главы областей обязаны будут выплатить все необходимые средства производителям кешью к 15 февраля 2019 года. Об этом сообщает газета Nipashe.

Маджалива сообщил, что по области Мтвара было произведено уже более 83% выплат, по области Линди — 73%, в области Пвани — 13%.

«Президент постановил, что необходимо ускорить процесс выплаты производителям, чтобы кешью наконец-то добрался до государственных кладовых», — добавил Маджалива.

Министр финансов Танзании Омари Мгумба сообщил, что на выплаты производителем кешью было выделено 792 миллиарда танзанийских шиллингов (около 343 миллионов долларов США), и 416 миллиардов (180 миллионов долларов США) уже были выплачены.

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