До горнолыжного курорта в Любытино Новгородской области запустили поезд

Великий Новгород, , 15:47 — REGNUM Горнолыжный курорт «Любогорье» в Любытинском районе Новгородской области связали с Великим Новгородом железнодорожным маршрутом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в первый рейс поезд отправился 26 января.

Поезд следует из Великого Новгорода с остановками в Чудово (на станциях Чудово-Новгородское, Чудово-Кировское), в городе Кириши и посёлке Будогощь Ленинградской области, далее идёт через Неболчи и Любытино и прибывет на конечную станцию Гамзино. Время отправления из Великого Новгорода — 6:36, прибытие на конечную — в 11:25. Обратно в Великий Новгород поезд отправляется в 19:08 и прибывает в 23:59. Поезд рассчитан на 236 сидячих мест. От станции Любытино до курорта организован бесплатный трансфер.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислава Шульцева, пока этот маршрут — сезонный.

«Расписание составлено так, чтобы все желающие смогли отправиться на горнолыжный курорт в Любытино, провести там целый день и вечером вернуться обратно», — сообщил он.

В будущем маршрут планируют продлить до районных центров Пестово и Хвойная. Сейчас начат мониторинг востребованности нового маршрута. Действующее расписание рассчитано до 17 марта.

В новгородском министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что новый поезд позволил наладить прямое железнодорожное сообщение с Ленинградской областью и городом Кириши.

Напомним, горнолыжный комплекс в Любытинском районе Новгородской области был открыт в 2015 году.