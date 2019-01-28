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Россия в 2019 году сможет экспортировать 42 млн тонн зерна – Патрушев

Экономика

В том числе 36 млн тонн пшеницы

Москва, 28 января 2019, 15:40 — REGNUM  В 2019 году с учётом переходящих запасов России сможет экспортировать порядка 42 млн тонн зерна, 36 млн тонн пшеницы, это серьёзная экспортная выручка, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По данным на 13 января 2019 года, за 2018 год Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия на сумму $25,8 млрд.

«В конце февраля будет получена более точная цифра, но думаю, что $25,9 млрд — такой объём экспортной выручки приблизительно будет», — уточнил Патрушев.

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