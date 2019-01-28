Главный таможенник Киргизии: «Серого импорта» товаров из Китая нет

Бишкек, , 15:34 — REGNUM В Киргизии отсутствуют факты «серого импорта» товаров из Китая. Об этом заявил председатель таможенной службы Алмаз Онолбеков, выступая на пресс-конференции сегодня, 28 января.

Чиновник утверждает, что расхождения по весу товаров с Китаем у киргизстанского таможенного ведомства нет, но существует разница в данных по их стоимости — из-за разных методик оценки.

«Но сказать точно, в чем причина расхождения, мы не можем. Китай, ссылаясь на свое внутреннее законодательство, отказывается предоставлять данные», — пояснил он.

Также Онолбеков подчеркнул, что таможенная служба Киргизии ведет полный учет веса и стоимости всей импортной продукции.

По словам главного киргизстанского таможенника, за 2018 год из Китая в Киргизию поступило 607 тысяч тонн товаров на $1,7 млрд (более 112 млрд рублей). За них импортеры заплатили 26 млрд 650 млн сомов (около 25,4 млрд рублей). Это на 25% больше, чем в 2017 году.

ИА REGNUM отмечает что заявления киргизских чиновников в корне отличаются. В нояборе 2018 года министр экономики Кыргызстана Олег Панкратовпризнал, что проблема неучтенного товара из Китая действительно существует.

«Эта проблема была предметом обсуждения на уровне органов управления, в частности на заседании Совета вице-премьер-министров стран ЕАЭС. На этом мероприятии были проведены соответствующие изучения ситуации через объединенную коллегию таможенных служб … В этой связи между странамиЕАЭС есть неофициальная договоренность, что мы будем решать проблему путем введения механизмов отслеживания товаров. Потому что простым путем администрирования вопросы решить невозможно».

Ранее власти Казахстана неоднократно обвиняли Киргизию в массовой контрабанде товаров из Китая в страны Евразийского экономического союза.

Эксперты считают, что у киргизстанских властей на данный момент нет реальных инструментов, чтобы изменить ситуацию с потоком контрабанды товаров из Китая в Киргизию.

Отметим, что за последние два года правоохранительные органы Киргизии арестовали нескольких сотрудников таможенной службы по обвинению в организации коррупционных схем, позволяющих оформлять контрабандные товары как транзитные грузы.

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