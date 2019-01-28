«Укроборонпром» не выполнил гособоронзаказ — Полторак

Харьков, Украина, , 15:33 — REGNUM В 2018 году предприятия госконцерна «Укроборонпром» не успели завершить выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа. Об этом 28 января заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на госпредприятии «Завод им. Малышева» в Харькове.

«Переходящие контракты с 2018 года на 2019 год будут выполнены в ближайшие сроки. Контракт 2019 года будет своевременно выполнен. После проверки у меня нет никаких сомнений в том, что государственный оборонный заказ будет выполнен», — сказал Полторак.

Он сообщил, что в последние годы оборонные предприятия Харьковской области активно проводят технологическую модернизацию производств, закупая современные станки.

«За последние несколько лет Харьковщина получила более 10 млрд. (359 млн. долл) финансовых ресурсов от минобороны для производства, ремонта и модернизации бронированной техники для ВСУ. Я увидел большие изменения в технологическом оснащении. Оборудование из Германии и Швеции дает возможность выполнять работу очень качественно. Уровень техники, которая сегодня поступает в ВСУ, значительно превышает по техническим характеристикам, по надежности ту технику, которая на коленях сбиралась в 2014 году», — добавил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ВСУ получили 2500 единиц высокоточного вооружения. В «Укроборонпроме» отметили одно из ключевых своих предприятий — КБ «Луч», которое занимается производством противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П», «Корсар» и «Барьер».

21 декабря президент Петр Порошенко напомнил, что в 2019 году на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП, а конкретно на армию выделено более 102 млрд. гривен (3,667 млрд. долл.), что на 575 млн. долл. больше, чем в прошлом году.

Напомним, 14 февраля 2018 года кабинет министров Украины одобрил государственный оборонный заказ на 2018−2020 годы.

«Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей оборонного заказа», — прокомментировал решение правительства заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.