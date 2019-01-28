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Глава Минсельхоза РФ дал прогноз урожая зерна на 2019 год

Экономика

Ожидается, что урожай зерна составит порядка 108–110 млн тонн

Глава Минсельхоза РФ дал прогноз урожая зерна на 2019 год
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Москва, 28 января 2019, 15:30 — REGNUM  В 2018 году в России собран достойный урожай — 112,9 млн тонн. Сейчас Минсельхоз активно занимается урожаем 2019 года, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, ситуация с посевной в этом году, наверное, будет чуть лучше, чем ситуация в 2018 году. Вся посевная площадь на 2019 год составит около 80,5 млн гектаров, что на 1,2 млн гектаров больше, чем в прошлом году.

«Прогнозы на урожай 2019 года рано делать, но тем не менее можно говорить о том, что в этом году с учётом тех предпосылок, которые заложены, урожай зерна составит порядка 108−110 млн тонн, в том числе 67 млн тонн пшеницы», — дал прогноз Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России удалось собрать хороший урожай — 110 млн тонн зерна, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

Подробнее: В России собрано 110 млн тонн зерновых — Минсельхоз

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