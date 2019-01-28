Украина анонсирует производство танков и БТРов из украинской брони

Киев, , 15:28 — REGNUM В 2019 году оборонные предприятия Харьковской области запустили выпуск украинской брони для танков и БТРов. Об этом 28 января заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на госпредприятии «Завод им. Малышева» в Харькове.

«Решены критические моменты, которые беспокоили меня как министра, относительно способности предприятий Харькова выполнить оборонные заказы. Проблемные вопросы решены, и мы ждем новую технику, новые вооружения… У меня были вопросы: насколько у нас есть возможности своевременно поставлять и готовить качественную броню для наших Вооруженных сил Украины. Наши предприятия практически в полном объеме перешли на выпуск брони», — сказал Полторак.

По его словам, украинская броня успешно прошла тестовые испытания.

«Причем технология её производства чрезвычайно высокая, проверенная, что повышает возможности и живучесть наших экипажей. Посмотрел на броню, которая прошла испытания и была обстреляна с разных калибров, начиная от 7,2 мм и 12,7 мм. Проводились подрывы, чтобы проверить противоминную защиту», — добавил Полторак.

Он сообщил, что ранее Украина испытывала острый дефицит брони для производства БТР-3 и БТР-4.

«Понимание решения этой проблемы есть и оно воплощается в жизнь. Был дефицит… Корпусов, произведенных харьковскими заводами, еще нет. Я видел первый БТР, который уже, в принципе, готов для передачи. Раньше харьковские заводы не выпускали корпуса и это была большая проблема. Это было угрозой, потому что качество было не очень и были проблемы. Сегодня конструкторы и технический персонал нашли возможность решить эту проблему. Они начали варить и производить эти корпуса», — сказал Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года генеральный директор госпредприятия «Завод им. Малышева» Александр Хлань заявил, что на предприятии готовятся к серийному выпуску корпусов для танков и БТРов из украинской стали.

«Да, ее труднее обрезать. Однако это наша сталь, это рабочие места. Поэтому БТР-3 и БТР-4, так и «Оплоты» делаем с украинской сталью. Я считаю, что с нашей сталью мы достойно выполнили контракт, никаких замечаний не было. Есть все карточки обстрелов, которые подтверждают, что эта сталь не пробивается. У нас все налажено: обработка швов, геометрия корпуса. За эти два года результат положительный», — сказал Хлань.

По его словам, в 2019 году завод получит новое оборудование, которое позволит в пять раз нарастить выпуск продукции.