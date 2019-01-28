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Казначейство заменит банки в валютных операциях госучреждений РФ

Экономика

За госучреждениями установят валютный контроль

Москва, 28 января 2019, 15:33 — REGNUM  Контроль за валютными операциями госучреждений в РФ передадут казначейству. Такие меры предусмотрены в законопроекте, который разработал и внес на публичное обсуждение Минфин РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас федеральные госучреждения и унитарные предприятия, которым открыли лицевые счета в Казначействе проводят операции с валютой в уполномоченных банках. Законопроектом предложено перевести такие финансовые потоки под контроль Казначейства — разрешить ведомству открывать валютные счета. Таким образом Казначейство наделят полномочиями агента валютного контроля. По мнению Минфина, меры повысят прозрачность расходов и централизуют валютные операции.

Также клиентов федерального Казначейства обяжут перечислять выручку от экспорта на счета ведомства. Причем учреждения должны будут сообщить о сроках, в которые иностранные организации переведут им деньги за поставку продукции. Если проект закона примут, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

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Макроэкономика России
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