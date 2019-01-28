Сеул, , 15:19 — REGNUM В Южной Корее проанализировали возраст руководителей 200 крупных компаний, сообщает YTN.

Представители Корейского исследовательского института Korea CXO Institute проанализировали возраст руководителей 200 крупных компаний, и выяснили, что в 130 компаниях возраст высшего руководства не превышает 50 лет (то есть рождены после 1970 года).

Среди руководства 130 компаний младше 50 лет оказались: генеральный директор LG Group (41 год), председатель и главный исполнительный директор Hyundai Department Store (46 лет) и генеральный директор Chosun Refractories, исполнительный директор Hyundai Motor Group (48 лет).

Самым молодым руководителем оказался 27-летний директор компании BYC Co.

Кроме того, было выявлено, что в 20 компаниях пост главы компании занимает женщина.