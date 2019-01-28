Чувашия станет «пилотом» по проекту цифровой трансформации АПК

Чебоксары, , 15:13 — REGNUM Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и правительство Чувашии начинают реализацию «дорожной карты» по созданию цифровой инфраструктуры управления экономикой региона. Она будет создаваться в рамках подписанного в конце 2018 года соглашения по внедрению результатов космической деятельности в Чувашии, сообщает пресс-служба РКС.

План рассчитан на 2019−2021 годы и предполагает запуск на основе космической информации специализированных сервисов, которые повысят «качество жизни людей, обеспечат благоприятные условия для ведения бизнеса и будут способствовать улучшению инвестиционного климата». В 2019 году приоритет будет отдан проекту «Цифровая трансформация сельского хозяйства»: он предусматривает создание системы, интегрирующей различные данные для эффективности и целостности управления отраслью.

В целом сотрудничество РКС и Чувашии предполагает реализацию до 2021 года на территории региона пяти масштабных проектов: «Цифровая дорога», «Цифровая трансформация сельского хозяйства», «Цифровая трансформация лесного хозяйства», «Цифровое управление особо охраняемыми природными территориями и выявление объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен, что новые сервисы должны «существенно увеличить через повышение «проводимости» всей системы управления» рост производительности труда в сельском хозяйстве и АПК, которые в настоящее время составляют соответственно 5% и 9,5% в год. По его словам, сервисы должны дать максимальный объем информации для повышения качества и оперативности принятия управленческих решений:

«В ближайшее время на примере отдельных хозяйств мы оценим эффективность решений РКС и будем совместно работать над их совершенствованием и внедрением. А при положительной динамике приступим к формированию «умного» сельского хозяйства».

Отмечается, что пилотный проект «Цифровой трансформации сельского хозяйства» охватит несколько хозяйств. В дальнейшем планируется расширение с подключением всех сельхозпроизводителей республики.

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин поясняет, что очередь создание системы нацелено, в первую очередь, на повышение эффективности деятельности сельхозпроизводителей и обеспечение Минсельхоза информацией о состоянии дел в регионе.

«На основе данных космического и некосмического мониторинга будет осуществляться контроль состояния земель и инфраструктуры, ход сельскохозяйственных работ и их результаты, продуктивность использования техники и персонала. Важно отметить, что на первом этапе создания системы не требуется финансовых вложений от региональных органов власти», — сказал Андрей Тюлин.