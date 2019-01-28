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Рыбалка — подспорье: в условиях постоянно дорожающих продуктов питания

Экономика

Ловля рыбы вполне способна разнообразить небогатый рацион граждан РФ

Рыбалка — подспорье: в условиях постоянно дорожающих продуктов питания
Эдуард Мане. Рыбалка 1863

Москва, 28 января 2019, 15:09 — REGNUM  Если слова главы Росрыболовства о бесплатной рыбалке правда, то это хорошо. Дело даже не о той части наших сограждан, для которых рыбная ловля — это занятное хобби, зачастую занимающее заметную часть жизненных устремлений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

В условиях пятилетнего снижения реальных располагаемых доходов российских граждан и перспектив, что в 2019 году не станет лучше, для немалой части жителей страны право свободного вылова рыбы является немалым подспорьем, позволяющим выживать в условиях постоянно дорожающих продуктов питания.

«Конечно, масштабы частного вылова рыбы, если речь не идет о браконьерах, не слишком велики, но тем не менее так же, как дачный огород для многих российских семей является источником запасов варений и солений на всю зиму, так и ловля рыбы вполне способна разнообразить небогатый рацион наименее обеспеченной части российских граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вступил в силу многострадальный закон о любительском рыболовстве. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что для миллионов граждан рыбалка останется бесплатной и доступной.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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