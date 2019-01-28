Свердловский вице-губернатор: горизонтальные субсидии еще нужно оценить

Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM Власти Среднего Урала пока детально не изучали возможности использования горизонтальных судсидий, а их эффективность еще только предстоит оценить. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, еще никто экономическую эффективность вот этих субсидий не считал. По крайней мере, регион у нас самодостаточный. Мы пока обходимся своими ресурсами, привлекая в том числе федеральные ресурсы на реализацию приоритетных национальных проектов, обеспечивая со своей части их софинансирование», — сказал Орлов.

Свердловским властям еще предстоит оценить, будет ли польза от этих субсидий, считает первый заместитель.

«Честно говоря, пока не думали, чтобы привлекать ресурсы из каких-либо субъектов. Рассчитываем на свой бюджет. Детально эти моменты мы не прорабатывали, и эффективность мы, конечно, не считали. Будет ли она?» — задался вопросом чиновник.

Напомним, 23 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект по так называемым горизонтальных субсидий между регионами. Впрочем, свердловских и других региональных чиновников заранее предостерегли от оптимизма: власти субъектов, скорее всего, не получат чрезмерных преимуществ от реализации инициативы, считает политолог Алексей Швайгерт.

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