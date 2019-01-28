Инфляция «съест» реальность: об обновлении потребительской корзины

Москва, , 14:59 — REGNUM Предположения, что стоимость потребительской корзины может вырасти за год почти на треть, довольно смелые. Надо понимать, что заявленные 30% существенно превосходят целевые уровни по инфляции, официально озвученные банком России, Минфином, Росстатом и иными структурами, прогнозирующими рост индекса потребительских цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Вероятней всего, темпы инфляции по итогам текущего года составят 8−12%, если говорить об официально фиксируемых цифрах. Ощущаемая инфляция, то есть то, что реально почувствуют на своих кошельках рядовые российские граждане, скорей всего, составит от 10% до 16%.

«А ожидаемая инфляция, то есть та, которую на основании текущей динамики цен граждане прогнозируют к концу года, и вовсе может приблизиться к 18−20%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии предложили ввести в рацион жителей России больше белка и уменьшить количество быстрых углеводов и жиров. В связи с изменениями состава потребительской корзины может существенно (на 30%) возрасти ее стоимость.

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