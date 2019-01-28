Добавка жизнь не облегчит: что даст индексация пособий в РФ

Москва, , 14:50 — REGNUM Действительно, из бюджета выделяется 25 млрд рублей на индексацию пособий нуждающимся категориям граждан России. Размер индексации равен уровню инфляции за прошлый год, то есть 4,3%. При этом официально заявленная цель по росту цен на 2019 год, озвученная банком России, составляет 5,0−5,5%. То есть заметно выше той величины, на которую сейчас индексируются пособия, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Более того, рост НДС и увеличение целого ряда акцизов, нестабильность курса рубля, постепенное повышение цен на бензин и дизельное топливо, рост тарифов ЖКХ, стоимость проезда в общественном транспорте, практически наверняка приведет к тому, что итоговая инфляция в 2019 году выйдет за указанные пределы.

«Так что добавка, которую получат нуждающиеся слоим населения с 1 февраля, никоим образом их жизнь не облегчит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2019 года в России состоится индексация пособий, выдаваемых отдельным категориям граждан страны. Коэффициент индексации выплат, компенсаций и пособий повышен с 1,025 до 1,043, что составляет 4,3%

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