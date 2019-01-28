В 2018 году грузоперевозки между Китаем и Казахстаном выросли на 40%

Астана, , 14:53 — REGNUM По итогам 2018 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем составил 13,98 млн тонн, что на 38% больше, чем в 2017 году, сообщили 28 января в пресс-службе национальной компании «Казахстанские железные дороги».

28 января в китайском городе Урумчи состоялось совещание железнодорожных администраций Казахстана и Китая. В ходе совещания отмечалось, что в течение года из Казахстана в КНР перевезено 8,5 млн тонн грузов, что на 54% больше, чем годом ранее.

Стороны также утвердили прогнозируемые объемы перевозок на 2019 год в размере 15,7 млн тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году через территорию Казахстана проследовало 4486 контейнерных поездов, что на 53% больше, чем в 2017 году. Объем контейнерных транзитных перевозок составил 537 тыс. THU (двадцатифутовых эквивалентов).

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