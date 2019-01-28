Танзания отказалась от поставок электроэнергии из Кении

Додома, , 15:44 — REGNUM Проект по развитию энергетики и улучшению доступа к ней в Танзании (TEDAP) позволил стране отказаться от поставок электроэнергии из Кении. Данный проект является детищем Танзанийской компании по электроснабжению TANESCO. Проект осуществлялся в областях Аруша, Килиманджаро и Дар-эс-Салам.

По информации новостного издания HabariLeo, стоимость проекта в двух областях составила 13 миллионов долларов США. По словам старшего управляющего, отвечающего за руководство проектами TANESCO, Эммануэля Манирабора, претворение TEDAP в жизнь помог стране получить надежный источник электричества в областях Танзании.

Также Манирабора отметил строительство станции Сакина, которая позволила жителям района Лонгидо, являвшимся крупнейшим поставщиком электроэнергии из Кении, отказаться от поставок электричества из-за рубежа.